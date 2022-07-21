Рылов прокомментировал слова члена МОК о маловероятном участии россиян в Олимпиаде-2024

Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов прокомментировал слова экс-главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), члена МОК Крейга Риди о том, что участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) маловероятно.

«В плавании до последнего момента есть шанс отобраться, отбор у нас обычно в апреле. Но кто его знает? Может, будут всё делать целенаправленно для того, чтобы мы не смогли участвовать? И будут красиво говорить — это всё для вашей защиты. Посмотрим, как будет на деле. Судить об этом сложно. В любом случае всё будет решаться на другом уровне.

Что касается возможного пропуска Олимпиады? Моя цель — время, я буду работать с этим. Поглядим, как я этот год закончу, а там уже буду смотреть», — сказал Рылов в интервью «Матч ТВ».