Президент ОКР: наша задача — содействие в подготовке конкурентоспособного резерва

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что одной из главных задач независимо от текущих обстоятельств является содействие в подготовке конкурентоспособного олимпийского резерва.

«Я убеждён, что даже в условиях нелегитимных санкций, применённых к российскому спорту, наши атлеты должны получить все условия и возможности полноценно тренироваться и, главное, соревноваться с высококлассными соперниками.

Одна из наших главных задач независимо от текущих обстоятельств — содействие в подготовке конкурентоспособного олимпийского резерва в долгосрочной перспективе. Для этого совместно с нашими спортивными федерациями мы стараемся обеспечить спортсменов и тренеров всем необходимым!



ОКР со своей стороны уже сделал «первый подход» к разработке нового комплекса важных мер. Теперь слово за федерациями — ждем от них «обратную связь» и дополним список, в соответствии с их потребностями и пожеланиями.

Но уже сегодня согласовали вопрос о софинансировании всероссийских соревнований, которые организуются Федерацией лыжных гонок России и Всероссийской федерации парусного спорта», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.