World Athletics продлила отстранение ВФЛА до ноября 2022 года

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) поддержал рекомендации рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и продлил приостановление членства организации в World Athletics до ноября 2022 года. Об этом заявил глава World Athletics Себастьян Коу.

«Совет поддержал три ключевых элемента, которые касаются рекомендаций рабочей группы по восстановлению ВФЛА. В их числе продолжение надзора за мониторингом плана восстановления.

Рабочая группа организует независимый аудит процессов в ВФЛА, необходимо отследить выполнение KPI, которые указаны в плане восстановления. Он будет проведён позже, в середине октября. На основе проведённого аудита рабочая группа в ноябре представит совету результаты этого аудита», — приводит слова Коу ТАСС.

Напомним, членство ВФЛА в World Athletics приостановлено с 2015 года. Российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе. С марта 2022 года им запретили и это.



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