Бегунья из Ямайки Джексон взяла золото в беге на 200 м на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

На проходящем в Орегоне (США) чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2022 состоялся медальный забег на 200 метров у женщин.

Так, золото досталось бегунье из Ямайки – Шерике Джексон, следом за ней финишировала её соотечественница Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, а замкнула тройку представительница Великобритании Дина Эшер-Смит.

Шерика Джексон (Ямайка) – 21.45 Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 21.81 Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22.02

Напомним, что в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 19 медалей (6 – золотых, 5 – серебряных и 8 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 – золотых, 4 – серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Китай с четырьмя медалями (2 – золотых, 1 – серебряная и 1 – бронзовая).