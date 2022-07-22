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Бегунья из Ямайки Джексон взяла золото в беге на 200 м на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Бегунья из Ямайки Джексон взяла золото в беге на 200 м на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
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На проходящем в Орегоне (США) чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2022 состоялся медальный забег на 200 метров у женщин.

Так, золото досталось бегунье из Ямайки – Шерике Джексон, следом за ней финишировала её соотечественница Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, а замкнула тройку представительница Великобритании Дина Эшер-Смит.

  1. Шерика Джексон (Ямайка) – 21.45
  2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 21.81
  3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22.02

Напомним, что в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 19 медалей (6 – золотых, 5 – серебряных и 8 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 – золотых, 4 – серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Китай с четырьмя медалями (2 – золотых, 1 – серебряная и 1 – бронзовая).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 200 м. Финал
22 июля 2022, пятница. 05:35 МСК
Окончено
1
Шерика Джексон
Ямайка
21.45
2
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
Ямайка
21.81
3
Дина Эшер-Смит
Великобритания
22.02
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