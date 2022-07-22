Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ноа Лайлз занял первое место на 200 метров. Все медали завоевали представители США

Ноа Лайлз занял первое место на 200 метров. Все медали завоевали представители США
Комментарии

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), был разыгран очередной комплект медалей среди мужчин.

В забеге на 200 метров первое место занял представитель США Ноа Лайлз с результатом 19.31.

На второй строчке расположился его соотечественник Кеннет Беднарек. Его результат – 19.77. Тройку призёров замкнула ещё один гражданин Соединённых Штатов Америки Эррион Найтон, который пробежал свой отрезок за 19.80.

Благодаря такому успеху, теперь у страны из Северной Америки 10 золотых медалей в общем зачёте, она является лидером чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля 2022 года.

Новость по теме
Китаянка Бинь Фэн взяла золото в метании диска на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022