Ноа Лайлз занял первое место на 200 метров. Все медали завоевали представители США

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), был разыгран очередной комплект медалей среди мужчин.
В забеге на 200 метров первое место занял представитель США Ноа Лайлз с результатом 19.31.
На второй строчке расположился его соотечественник Кеннет Беднарек. Его результат – 19.77. Тройку призёров замкнула ещё один гражданин Соединённых Штатов Америки Эррион Найтон, который пробежал свой отрезок за 19.80.
Благодаря такому успеху, теперь у страны из Северной Америки 10 золотых медалей в общем зачёте, она является лидером чемпионата мира.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля 2022 года.
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