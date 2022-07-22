Ноа Лайлз занял первое место на 200 метров. Все медали завоевали представители США

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), был разыгран очередной комплект медалей среди мужчин.



В забеге на 200 метров первое место занял представитель США Ноа Лайлз с результатом 19.31.



На второй строчке расположился его соотечественник Кеннет Беднарек. Его результат – 19.77. Тройку призёров замкнула ещё один гражданин Соединённых Штатов Америки Эррион Найтон, который пробежал свой отрезок за 19.80.

Благодаря такому успеху, теперь у страны из Северной Америки 10 золотых медалей в общем зачёте, она является лидером чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля 2022 года.