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Российских гандболистов будут дисквалифицировать за отказ от участия в сборах

Российских гандболистов будут дисквалифицировать за отказ от участия в сборах
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Российских гандболистов будут дисквалифицировать за отказ от участия в сборах национальной команды, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию гандбола России (ФГР).

Сборная России по гандболу 20 июля начала сбор на базе в Подмосковье. Однако его пропускают игроки бессменного чемпиона России — «Чеховских медведей». Нынешний сбор национальной команды не внесён в плановый календарь мероприятий, и это позволило клубу не отпускать на него своих игроков.

Исполком ФГР внёс изменения в дисциплинарный регламент, которые вводят наказание за пропуск даже внепланового сбора национальной команды. Его строгость будет зависеть от количества пропущенных дней — за каждый день игрок будет отстраняться на один матч чемпионата России.

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