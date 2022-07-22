Российских гандболистов будут дисквалифицировать за отказ от участия в сборах
Поделиться
Российских гандболистов будут дисквалифицировать за отказ от участия в сборах национальной команды, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию гандбола России (ФГР).
Сборная России по гандболу 20 июля начала сбор на базе в Подмосковье. Однако его пропускают игроки бессменного чемпиона России — «Чеховских медведей». Нынешний сбор национальной команды не внесён в плановый календарь мероприятий, и это позволило клубу не отпускать на него своих игроков.
Исполком ФГР внёс изменения в дисциплинарный регламент, которые вводят наказание за пропуск даже внепланового сбора национальной команды. Его строгость будет зависеть от количества пропущенных дней — за каждый день игрок будет отстраняться на один матч чемпионата России.
Комментарии
- 22 июля 2022
-
21:40
-
20:56
-
20:15
-
20:12
-
19:44
-
19:33
-
18:54
-
18:24
-
18:00
-
17:29
-
17:25
-
12:00
-
10:04
-
10:00
-
09:57
-
09:30
-
08:26
-
06:08
-
05:42
-
01:48
-
00:55
- 21 июля 2022
-
23:29
-
22:42
-
21:50
-
21:06
-
20:32
-
19:26
-
19:03
-
18:14
-
17:45
-
17:26
-
16:36
-
16:08
-
15:41
-
14:23
Партнерский контент