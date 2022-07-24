Победителя 20-го этапа «Тур де Франс» ван Арта вывели из себя вопросом о допинге

Победитель 20-го этапа «Тур де Франс» бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma вышел из себя после заданного на пресс-конференции вопроса про допинг.

Ранее «Тур де Франс» не раз был связан с допинговыми скандалами.

«Я даже не хочу отвечать на этот вопрос. Такой дерьмовый вопрос. Об этом всегда спрашивают, когда кто-то выигрывает «Тур». Можете забрать у него микрофон.

Должны ли мы защищаться, потому что так хорошо выступаем? Я не понимаю. Мы очень много работаем для этого, и спорт изменился. Мне не нравится, что мы должны продолжать отвечать на эти вопросы. Нам приходится проходить допинг-контроль постоянно в течение года, и не только на «Туре», они также приезжают к нам домой в частном порядке. Если посмотреть, как наша команда развивалась в последние годы, то понятно, что мы не возникли из ниоткуда», — приводит слова ван Арта TV 2.