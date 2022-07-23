Ван Арт выиграл 20-й этап «Тур де Франс», Власов вышел на пятое место в общем зачёте

Бельгийский гонщик Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом в рамках 20-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Вторым финишировал его товарищ по команде, лидер общего зачёта датчанин Йонас Вингегор.

Россиянин Александр Власов из команды BORA – hansgrohe показал 18-й результат на 20-м этапе и поднялся на пятое место в общем зачёте.

Велошоссе. «Тур де Франс». 20-й этап. Лакапель-Мариваль – Рокамадур

Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 40,7 км

1. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 0:47.59.

2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +0.19.

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0.27.

4. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0.32.

5. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) +0.42.

6. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo) +1.22…

18. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +2.46.

Общий зачёт после 20-го этапа

1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – 76:33.57.

2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +3.34.

3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +8.13.

4. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) +13.56.

5. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +16.37.

6. Найро Кинтана (Колумбия, Arkéa Samsic) +17.24.