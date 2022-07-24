В финале мужской Лиги наций сыграют волейболисты сборных США и Франции

В воскресенье, 24 июля, в Болонье (Италия) в финале мужской Лиги наций сыграют волейболисты сборных США и Франции.

В полуфинале американцы в трёх партиях обыграли Польшу со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:13). Олимпийские чемпионы французы также с «сухим» счётом оказались сильнее хозяев «Финала восьми» итальянцев – 3:0 (25:22, 25:20, 25:15).

В любом случае, у Лиги наций будет новый чемпион. Сборная России, выигравшая два первых розыгрыша турнира отстранена из-за ситуации на Украине. Прошлогодние триумфаторы – бразильцы – в четвертьфинале проиграли США (1:3).

Отметим, что Франция и США по разу уже играли в финалах Лиги наций и поочередно уступили России – в 2018 и 2019 годах соответственно.

Мировую лигу, предшественника Лиги наций, по два раза выигрывали и американцы (2008, 2014), и французы (2015, 2017).

Волейбол. Лига наций. Мужчины

Полуфиналы

Польша – США – 0:3 (22:25, 23:25, 13:25)

Италия – Франция – 0:3 (22:25, 20:25, 15:25)