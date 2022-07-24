«Уже успела заказать острые крылышки и газировку». Феликс – о повторном вызове на ЧМ-2022

Самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира американка Эллисон Феликс рассказала, при каких обстоятельствах её попросили вернуться на чемпионат мира – 2022, который проходит в Юджине (США).
Ранее Феликс завоевала бронзу в смешанной эстафете 4х400 м, после чего объявила о завершении карьеры. Позднее руководство сборной предложило ей выступить на той же дистанции в женской эстафете. Её финал пройдёт 25 июля, в 05:50 мск.
«Я была в одном из моих любимых читмил-кафе. Заказала острые крылья и газировку и уже собиралась взяться за них, как вдруг раздался звонок. Меня спросили, не вернусь ли я, чтобы пробежать ещё один раунд и помочь команде – и я отбросила крылышки.
Для меня большая честь приехать сюда, выступить перед домашней публикой и помочь сборной. Вот в чём причина», — приводит слова Феликс The Guardian.
- 24 июля 2022
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