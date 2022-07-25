Сборная Франции стала победителем Лиги наций по волейболу, одолев сборную США

Сборная Франции стала победителем Лиги наций по волейболу, одолев в финальном матче сборную США.

Франция одержала победу со счётом 3:2 (25:16, 25:19, 15:25, 21:25, 15:10).

Третье место на турнире заняла сборная Польши, которая победила сборную Италии со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:20).

В полуфинальных поединках сборная США в трёх партиях обыграла Польшу со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:13), а сборная Франции, которая является действующим олимпийским чемпионом, также с сухим счётом оказалась сильнее итальянцев – 3:0 (25:22, 25:20, 25:15).

До этого победу в Лиге наций по волейболу одерживали сборная России (дважды) и сборная Бразилии. Российская национальная команда была отстранена от турнира из-за ситуации на Украине.