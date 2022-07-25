Пуэрториканец Эйден Оуэнс-Делерме выиграл забег на 1500 метров в десятиборье

В заключительный день чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2022 в штате Орегон (США) состоялись соревнования в десятиборье у мужчин. Спортсмены выявляли лучших в беге на дистанцию 1500 метров.

Первым удалось финишировать Эйдену Оуэнсу-Делерме, представляющему Пуэрто-Рику, он показал время 4:13.02. Следом за ним финишировал Никлас Кауль из Германии (4:13.81), замкнул тройку лучших эстонец Йоханнес Эрм (4:13.81). Таким образом, они заработали 860, 854 и 777 очков, соответственно, в общий зачёт соревнований.

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 29 медали (11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых). Второе место у Эфиопии – 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые). Замыкает тройку Кения с 10 медалями (две золотых, пять серебряных и три бронзовые).