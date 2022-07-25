Вос выиграла второй этап женского «Тур де Франс», Дронова — 15-я

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся второй этап женских соревнований. Лучший результат показала Марианна Вос из Нидерландов, она представляет команду Team Jumbo Visma. Спортсменка преодолела этап за 3 часа 14 минут и 2 секунды.



Второе место заняла Сильвия Персико из Италии. Она представляет команду Valcar – Travel & Service. А тройку лучших замкнула Кася Ниевиадома из Польши, представляющая команду Canyon. Россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad показала 15-й результат.



В общем зачёте лидирует Вос. Второе место занимает Периско, а тройку лучших замыкает Ниевиадома. Дронова в общей классификации находится после двух этапов на 14-м месте.

Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдёт 31 июля.

Велоспорт. «Тур де Франс». Женщины. 2-й этап

1. Марианна Вос (Нидерланды, Team Jumbo Visma) — 3:14.02

2. Сильвия Персико (Италия, Valcar – Travel & Service) — 3:14.02

3. Кася Ниевиадома (Польша, Canyon) — 3:14.02…

15. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) — 3:14.36

Велоспорт. «Тур де Франс». Женщины. Общий зачёт

1. Марианна Вос (Нидерланды, Team Jumbo Visma) — 5:07.46

2. Сильвия Персико (Италия, Valcar – Travel & Service) — 5:07.56

3. Кася Ниевиадома (Польша, Canyon) — 5:07.58…

14. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) — 5:08.36.