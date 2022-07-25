Обнародована стоимость билетов на Олимпийские игры в Париже

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) обнародовала цены на билеты на соревнования Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция). Стоимость билетов будет составлять от € 24 до € 950.

Организаторы намереваются продать 10 млн билетов. Официальная продажа начнётся уже в декабре 2022 года.



При этом сообщается, что более 1 млн билетов составят те, которые будут стоить € 24. Почти половина билетов будет продаваться по € 50. А ещё 1/3 билетов — по € 100. Таким образом, лишь около 15 процентов билетов будет относиться к высокой ценовой категории.



Отметим, что речь идёт исключительно о спортивных соревнованиях. То есть цены на церемонию открытия и закрытия будут отличаться.