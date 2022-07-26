Велогонщик Александр Власов планирует на следующем «Тур де Франс» попасть в тройку
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Российский велогонщик Александр Власов, занявший пятое место в велогонке «Тур де Франс» — 2022, заявил, что планирует побороться за подиум в следующем году.
«В общем да, в следующем году на подиум можно попробовать заехать. Пока об этом не думал — как программу туров продумывать, какой гранд-тур поехать. Но, скорее всего, я снова поеду «Тур де Франс». И да, попробуем учесть все ошибки и побороться за подиум», — приводит слова Власова «Спорт-экспресс».
Пятое место – это лучший результат представителя России на «Тур де Франс» с 2010 года, когда Денис Меньшов стал вторым. За прошедшие 12 лет россиянин попадал в топ-10 французского гранд-тура лишь однажды – в 2018 году Ильнур Закарин был девятым.
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