Российские гребцы получили приглашение выступить на соревнованиях в Китае в октябре. Об этом сообщает президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Китай пригласил российскую команду принять участие в одном из своих турниров в октябре. Турнир и место его проведения пока уточняются. Посмотрим, какой командой и составом мы туда отправимся. На данный момент, чтобы посетить Китай и выступать там на соревнованиях, необходимо пройти карантин сроком в семь дней. По мнению китайской стороны, в ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону. Но есть обратные опасения, что в очередной раз ситуация может усугубиться. Все эти обстоятельства накладывают определенный отпечаток», — приводит слова Свирина ТАСС.

Напомним, что сейчас гребцы из Росиии не могут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.