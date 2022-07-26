Алина Горносько объяснила слова «Мы сломали систему» на ОИ, где Аверины не взяли золото

Чемпионка мира 2021 года в упражнениях с лентой, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в многоборье Алина Горносько прокомментировала свои слова «Мы сломали систему», сказанные на Играх в Токио (Япония). Напомним, в индивидуальном многоборье золото завоевала израильтянка Линой Ашрам, а сёстры Дина и Арина Аверины стали второй и четвёртой соответственно.
«Если честно, очень плохо помню свои эмоции и всё, что говорила тогда. Были объятия с тренером, с Настей Салос, которая, к сожалению большому, не смогла чуть-чуть справиться с волнением. Я старалась поддержать её как могла. Линой стояла и ничего не понимала, Дина с Ариной расстроенные… Всё как в тумане.
Это ни в коем случае никак не относилось к девочкам (к Авериным. — Прим. «Чемпионата»), и мне очень жаль, если это было так воспринято. Я прекрасно со всеми общаюсь. Ну правда, я добрый человек. Даже в анкете тут это указала (смеётся)!» — цитирует Горносько Sport24.
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
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