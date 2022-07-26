CAS назначил дату слушаний по иску главы ФТАР Агапитова к вице-президенту IWF Адамфи

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату слушаний по иску президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова к Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) и вице-президенту организации венгру Аттиле Адамфи, сообщается на сайте суда. Рассмотрение дела назначено на 7 сентября.
Напомним, в декабре 2021 года Комиссия IWF по этике и дисциплинарной ответственности (EDC) объявила Агапитову выговор и предписала ему выплатить Адамфи $ 7 тыс. в качестве компенсации за репутационный ущерб. В ответ Агапитов заявил о намерении обратиться в CAS.
Жалоба Адамфи на Агапитова была связана с ходом расследования дела о коррупции бывшего президента IWF Тамаша Аяна. Тогда в докладе Ричарда Макларена упоминался его зять Адамфи, о чём и заявил Агапитов, тогда исполнявший обязанности президента Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF).
Добавим, что ещё до публикации результатов расследования Адамфи был снят с должности генерального директора IWF. Но по итогам выборного конгресса организации, который прошёл в июне в Тиране (Албания), Адамфи стал вице-президентом IWF.
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