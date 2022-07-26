Юлия Тимошинина победила в прыжках в воду с вышки на «Играх дружбы»

На международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы», которые проходят в Казани, стартовал турнир по прыжкам в воду. В прыжках с вышки весь пьедестал заняли россиянки: победила Юлия Тимошинина, второй стала Ульяна Манаенкова, третьей – Екатерина Беляева.
В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина победили россияне Егор Лапин и Илья Молчанов. Серебряными призёрами стали белорусы Александр Молчан и Владислав Сонин. Третье место заняли россияне Григорий Иванов и Геннадий Вагин.
Прыжки в воду. Международный турнир «Игры дружбы»
Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки
1. Юлия Тимошинина (Россия) – 336,85.
2. Ульяна Манаенкова (Россия) – 322,70.
3. Екатерина Беляева (Россия) – 302,60.
Мужчины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки
1. Егор Лапин / Илья Молчанов (Россия) – 421,38.
2. Александр Молчан / Владислав Сонин (Беларусь) – 360,36.
3. Григорий Иванов / Геннадий Вагин (Россия) – 309,90.
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