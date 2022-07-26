Юлия Тимошинина победила в прыжках в воду с вышки на «Играх дружбы»

На международных соревнованиях по водным видам спорта «Игры дружбы», которые проходят в Казани, стартовал турнир по прыжкам в воду. В прыжках с вышки весь пьедестал заняли россиянки: победила Юлия Тимошинина, второй стала Ульяна Манаенкова, третьей – Екатерина Беляева.



В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина победили россияне Егор Лапин и Илья Молчанов. Серебряными призёрами стали белорусы Александр Молчан и Владислав Сонин. Третье место заняли россияне Григорий Иванов и Геннадий Вагин.



Прыжки в воду. Международный турнир «Игры дружбы»

Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки

1. Юлия Тимошинина (Россия) – 336,85.

2. Ульяна Манаенкова (Россия) – 322,70.

3. Екатерина Беляева (Россия) – 302,60.

Мужчины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки

1. Егор Лапин / Илья Молчанов (Россия) – 421,38.

2. Александр Молчан / Владислав Сонин (Беларусь) – 360,36.

3. Григорий Иванов / Геннадий Вагин (Россия) – 309,90.