Сёстры Аверины синхронно нырнули в бассейн. Видео
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, представительницы России Дина и Арина Аверины выложили новое видео в своём телеграм-канале. В видео показано, как спортсменки, которые в настоящее время проводят отпуск, синхронно нырнули в бассейн.
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.
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