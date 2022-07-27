Трефилов поддержал Трампа в вопросе об участии трансгендеров в женских соревнованиях

Легендарный наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поддержал точку зрения бывшего президента США Дональда Трампа, который осудил участие трансгендеров в женских соревнованиях.

Ранее Трамп во время выступления в Вашингтоне заявил, что участие бывших мужчин в женском спорте является «неуважением по отношению к женщинам».

«Он правильно всё говорит, он нормальный человек и всё правильно понимает. Какую бы предвыборную борьбу он ни вёл, он рассуждает чисто по-человечески трезво. Если на женщину надеть штаны, то она мужчиной не станет. Зачем дурака валять? Пошутили, и хватит — невозможно равнять мужчин и женщин. Ясно, что они будут побеждать, так что даже смешно это слушать. Для меня это дико», — приводит слова Трефилова ТАСС.

Полгода назад в США разгорелся скандал в связи с участием пловчихи Лии Томас, которая до 20 лет была мужчиной, в женских соревнованиях. Родители спортсменок требовали не допускать Томас, проходили акции протеста в защиту прав женщин. В июне Международная федерация плавания (FINA) утвердила стандарты участия трансгендеров в своих соревнованиях.