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Украинка Могучих претендует на награду Fair Play по итогам ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Украинка Могучих претендует на награду Fair Play по итогам ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
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Украинские легкоатлеты Ярослава Могучих и Андрей Проценко претендуют на получение награды Fair Play по итогам прошедшего в Юджине чемпионата мира.

«Украинские прыгуны в высоту Ярослава Махучих и Андрей Проценко продемонстрировали невероятную силу и стойкость, сумев завоевать серебряную и бронзовую медали соответственно, несмотря на огромные проблемы, с которыми они столкнулись из-за нынешней ситуации в Украине», — говорится на официальном сайте World Athletics.

Члены Международного комитета Fair Play (CIFP) и World Athletics сформировали жюри, и определили претендентов на награду. На этой неделе болельщики могут проголосовать за выбранный момент, который, по их мнению, лучше всего отражает честную игру. Эти голоса будут объединены с голосами жюри, чтобы определить трех финалистов премии Fair Play Award. Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград World Athletics Awards в Монако в конце 2022 года.

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