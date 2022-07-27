Украина завоевала на ЧМ по лёгкой атлетике лишь две медали. Сборная провалила турнир?

Одной из самых заметных драм насыщенного чемпионата мира – 2022 по лёгкой атлетике стало поражение украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих. В отсутствие олимпийской чемпионки из России Марии Ласицкене все эксперты отдавали победу Ярославе. Но прогнозы не сбылись, и золото украинка добыть не смогла. Всего за ЧМ-2022 сборная Украины завоевала две медали и заняла лишь 31-е место в медальном зачёте. Провал ли это?

Могучих не смогла

Нужно признать, что и перед стартом чемпионата мира – 2022 украинцы не рассчитывали на россыпь медалей. Вполне реальными казалось две-три медали. В числе главных надежд были Ярослава Могучих в прыжках в высоту и Марина Бех-Романчук в прыжках в длину и тройном прыжке.

У чемпионки мира в помещениях Ярославы Могучих были все шансы снова завоевать золото. Учитывая, что главная соперница из России на турнир не приехала, а сильная конкурентка из Австралии не в идеальной форме.

Всё шло к победе. Могучих без проблем прошла квалификацию и первые попытки в финале, а ошибку украинка допустила на высоте 2,02. В первой попытке Ярослава сбила планку, в то время как её соперница Элеанор Паттерсон без проблем покорила высоту. Со второй попытки украинка взяла 2,02 м, но прыгнуть выше уже не получилось. В сухом остатке – лишь серебро.

«Я радуюсь, что завоевала это серебро, – призналась Могучих. – Оно уже второе для меня на чемпионате мира. Была хорошая атмосфера, я наслаждалась своими прыжками. Морально сложно соревноваться и сфокусироваться на прыжках, но мы должны делать это и показывать результаты».

Ярослава Могучих Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В одном месте убыло, в другом — прибыло

По похожему сценарию почти прошла турнир и другая украинская прыгунья Марина Бех-Романчук. В марте она завоевала серебро на чемпионате мира в помещении в тройном прыжке, установив личный рекорд. А на ЧМ-2022 в Юджине с лёгкостью квалифицировалась в финал в обеих своих дисциплинах. Казалось, всё действительно идёт к медали, если не к победе, потому что в финалы Марина прошла со второго и четвёртого мест.

Однако в решающих стадиях всё пошло не по плану. В финале тройного прыжка Бех-Романчук стала предпоследней – 11-й, показав результат гораздо хуже, чем в квалификации (14,54 м против 13,91 м). В прыжках в длину ситуация повторилась: Марина стала восьмой с 6,82 м (в квалификации 6,81 м).

«Мой чемпионат мира завершён, и всё сложилось совсем не так, как себе думала или представляла. Расстроена? Да… Очень… Но сезон не завершён и у меня ещё будет возможность всё исправить и поднять боевой дух моим болельщикам моими результатами. Спасибо всем, кто болел, болеет и верит. И благодарю каждого за тёплые слова», – написала Марина в соцсетях.

Впрочем, если в одном месте убыло, то в другом прибыло. Вместо Бех медаль чемпионата мира добыл Андрей Проценко – в прыжках в высоту. Украинец, к своему собственному удивлению, без проблем прошёл квалификацию, чего ему не удавалось на шести предыдущих ЧМ. В финале Андрей прыгнул 2,33 м, показав свой лучший результат в сезоне и завоевав бронзу.

Андрей Проценко Фото: Christian Petersen/Getty Images

Так Украина провалилась или нет?

С двумя медалями сборная Украины стала 31-й в медальном зачёте, в четвёртый раз в своей истории не добравшись даже до топ-20 чемпионата мира. При этом такой результат – это не антирекорд. Хуже всего украинцы выступили в 2003-м: завоевали три бронзы и остановились лишь на 38-м месте в общем зачёте.

Конечно, если сравнивать с предыдущим чемпионатом мира в Дохе, сборная Украины опустилась на 10 мест. Вот только тогда в активе команды также было две медали: серебро Могучих и серебро Бех. А если говорить о позиции в зачёте, то сейчас украинцы повторили результат ЧМ-2017. Тогда с одним серебром Юлии Левченко команда заняла 31-е место в медальном топе.

В целом же за последние четыре чемпионата мира украинцы завоевали семь медалей, при этом за один турнир им никогда не удавалось положить в копилку больше двух наград. На ЧМ-2015 были серебро и бронза, на ЧМ-2017 – серебро, на ЧМ-2019 – два серебра и на ЧМ-2022 – серебро и бронза. Последняя золотая медаль у сборной Украины была на ЧМ-2013, проходившем в Москве.

Так что результаты сборной Украины на нынешнем чемпионате мира точно нельзя назвать провалом. Две медали – норма для этой команды.

И не стоит забывать, что если бы Россия поехала на ЧМ-2022, то, вероятно, также располагалась бы в общем зачёте где-то рядом с Украиной. Пока обеим сборным лишь остаётся мечтать о суперрезультатах тех же американцев.