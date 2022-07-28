В Российской федерации сёрфинга рассказали, как пройдёт чемпионат мира с участием россиян

Генеральный директор Российской федерации сёрфинга (РФС) Ольга Зайцева рассказала, как пройдёт чемпионат мира по вейксёрфингу с участием российских спортсменов. Организаторы предусмотрели онлайн и офлайн формат.

«В прошлом году в связи с ограничительными ковидными мерами было принято решение сделать чемпионат мира в двух форматах: онлайн и офлайн. Соответственно, в формате онлайн спортсмен должен записать видео, так называемый модуль, состоящий из трёх заездов. Он их снимает и отправляет на почту. Дальше в ассоциации монтируют все видео, присылаемые не только из России, но и со всего мира, в один большой ролик, судьи смотрят его и оценивают все заезды. Так что мы можем снизить риски, связанные с перелётами, получениями визы.

Подчеркну, что российские спортсмены могут участвовать как с территории нашей страны, так и отправиться в США, при отсутствии проблем с визой и сложностей с перелётами. Соревнования офлайн пройдут с 6 по 8 октября, так что у спортсменов ещё есть время получить визы и организовать перелёт. Но, учитывая ситуацию в мире, мы бы рекомендовали им всё-таки участвовать в онлайн-формате», — сказала Зайцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Полное интервью с Ольгой Зайцевой выйдет на «Чемпионате» в 15:30 мск.