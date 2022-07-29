Лидер женской «Тур де Франс» Вос выиграла 6-й этап, Дронова финишировала с тем же временем

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся шестой этап женских соревнований. Лучший результат показала представительница Нидерландов Марианне Вос из команды Jumbo Visma, которая укрепила своё лидерство в общем зачёте.



В одно время с победительницей финишировали ещё 38 спортсменок, среди которых была и россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad.



Всего велогонщицы преодолеют восемь этапов, последний из которых пройдёт 31 июля.



Велошоссе. «Тур де Франс». Женщины. Шестой этап. Сен-Дье-де-Вож — Росайм, 128,6 км



1. Марианне Вос (Нидерланды, Jumbo Visma) – 3:09.26.

2. Марта Бастианелли (Италия, UAE Team ADQ) — то же время.

3. Лотте Копецки (Бельгия, SD Worx) — то же время…

18. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) – то же время.



Общий зачёт после шестого этапа



1. Марианне Вос (Нидерланды, Jumbo Visma) — 19:30.14.

2. Сильвия Персико (Италия, Valcar – Travel & Service) +0.30.

3. Катаржина Невядома (Польша, Canyon//SRAM Racing) — то же отставание…

21. Тамара Дронова (Roland Cogeas Edelweiss Squad) +4.51.

