Ренат Лайшев: нам по барабану на Олимпиаду, мы проведём свою, не хуже

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном недопуске российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года.
«В принципе, нам по барабану на Олимпиаду, мы проведём свою Олимпиаду, которая будет не хуже. Все страны подтянутся к нам, к справедливости, к разуму, к общей форме понимания прогресса, культуры и будущего для наших побед. Мы всё равно самые лучшие в мире, мы никогда никого не обманывали, не смешивали спорт с политикой. Это же касается общей культуры, живописи, эстрады, классических произведений, книг – мы всегда были к этому лояльны, надо стоять на своём, и тогда мы добьёмся успеха. Если нас не пустят на Олимпиаду, мы ничего не потеряем. Надо жить мирно, радоваться жизни на маленькой планете, на которой мы живём и добиваться мира», – приводит слова Лайшева Metaratings.
В настоящее время российские спортсмены отстранены от участия в крупных международных соревнованиях по большинству видов спорта и могут не успеть пройти квалификацию на Олимпиаду-2024.
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