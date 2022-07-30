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Сборная России по художественной гимнастике поздравила Винер-Усманову с днём рождения

Сборная России по художественной гимнастике поздравила Винер-Усманову с днём рождения
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Сборная России по художественной гимнастике поздравила с днём рождения президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главного тренера команды Ирину Винер-Усманову, которой сегодня, 30 июля, исполнилось 74 года.

«Дорогая Ирина Александровна!

От всего сердца поздравляем Вас с днём рождения! Этот день уже много лет остаётся праздником не только для Вас и Ваших близких, но и для всех, кто небезразличен к художественной гимнастике и российскому спорту.

Десятки лет благодаря Вашему труду и выдающемуся таланту российские гимнастки остаются в авангарде вида спорта, прославляют нашу любимую страну, вдохновляют юных на первые шаги на ковре и новые свершения, дарят зрителям незабываемые минуты прекрасного.

Любители художественной гимнастики безмерно уважают Вас за то, какие главы Вам удалось вписать в историю отечественного спорта, а также за непреодолимое стремление к лучшему, благодаря которому Вам удаётся не только побеждать, но и создавать новое, преодолевать любые невзгоды для сохранения и приумножения славы российской художественной гимнастики и всего спорта России.

В день праздника Вашего дня рождения мы поздравляем Вас и от всей души и с большой любовью, дорогая Ирина Александровна, желаем Вам крепкого здоровья и большого счастья, нескончаемой радости от Вашей важной и очень красивой работы, неисчерпаемого вдохновения и успехов во всех Ваших делах!» — написано в поздравлении, опубликованном на официальном сайте ВФХГ.

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