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Кубинская легкоатлетка Перес сбежала по дороге домой с чемпионата мира в США

Кубинская легкоатлетка Перес сбежала по дороге домой с чемпионата мира в США
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Кубинская легкоатлетка Яйме Перес, специализирующаяся в метании диска, пропала без вести по пути домой с чемпионата мира в Юджине. Перес покинула кубинскую делегацию во время промежуточной остановки в Майами, сообщает SVT.

На Олимпийских играх – 2020 Перес завоевала бронзовую медаль и была одной из главных фавориток чемпионата мира – 2022, но заняла только седьмое место и решила не возвращаться на Кубу.

Перес стала уже третьим представителем кубинской делегации, покинувшим команду во время чемпионата мира. Ранее этой возможностью воспользовались метательница копья Иселена Баллар и физиотерапевт Карлос Гонсалес.

Ранее в этом году Кубу покинули олимпийский чемпион по борьбе Исмаэль Борреро, серебряный призёр Игр в прыжках в длину Хуан Мигель Эчеваррия и обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ Фернандо Хорхе.

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