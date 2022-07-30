Кубинская легкоатлетка Перес сбежала по дороге домой с чемпионата мира в США

Кубинская легкоатлетка Яйме Перес, специализирующаяся в метании диска, пропала без вести по пути домой с чемпионата мира в Юджине. Перес покинула кубинскую делегацию во время промежуточной остановки в Майами, сообщает SVT.
На Олимпийских играх – 2020 Перес завоевала бронзовую медаль и была одной из главных фавориток чемпионата мира – 2022, но заняла только седьмое место и решила не возвращаться на Кубу.
Перес стала уже третьим представителем кубинской делегации, покинувшим команду во время чемпионата мира. Ранее этой возможностью воспользовались метательница копья Иселена Баллар и физиотерапевт Карлос Гонсалес.
Ранее в этом году Кубу покинули олимпийский чемпион по борьбе Исмаэль Борреро, серебряный призёр Игр в прыжках в длину Хуан Мигель Эчеваррия и обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ Фернандо Хорхе.
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