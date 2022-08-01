«Какой может быть разговор?» Украинка Ярослава Могучих рассказала о сообщении от Ласицкене

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих рассказала, что после чемпионата мира в Юджине чемпионка Игр-2020, россиянка Мария Ласицкене написала ей сообщение.
«Мне она (Ласицкене. — Прим. «Чемпионата») ничего не писала. Уже после чемпионата мира в Юджине она это сделала, но это уже после стольких моих интервью.
Я всем рассказываю об Украине, об отношениях, и здесь она мне написала. Написала, что, конечно, она очень волнуется за нас и за эту ситуацию. Но, знаете, легче не стало. Прошло уже пять месяцев спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Какой может быть разговор?» — рассказала Могучих в интервью YouTube-каналу «Прямий FM».
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