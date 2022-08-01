Гандболист Дмитрий Киселёв был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Гандболист московского ЦСКА Дмитрий Киселёв был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА (РУСАДА) приняла решение дисквалифицировать спортсмена Киселёва Дмитрия (вид спорта – гандбол) на три месяца за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 29 июля 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения», – сообщается на сайте организации.

Киселёв к 27 годам успел дважды выиграть чемпионат России по гандболу и дважды Кубок России, а также стать победителем Лиги чемпионов. В составе сборной России он трижды был участником чемпионата мира.