Трефилов высказался о дисквалификации лидера ЦСКА Киселёва. В его пробе обнаружили кокаин

Легендарный наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на новость о дисквалификации за употребление кокаина лидера ЦСКА, правого полусреднего Дмитрия Киселёва. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что отстранение продлится три месяца.

«Дурость и тупость самая настоящая, больше сказать мне нечего. Дмитрий Киселёв поломал себе карьеру таким действием. Возможно, он так и хотел завершить карьеру гандболиста, кто его знает», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Киселёв к 27 годам успел дважды выиграть чемпионат России по гандболу и дважды Кубок России, а также стать победителем Лиги чемпионов. В составе сборной России он трижды был участником чемпионата мира.

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