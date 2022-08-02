Трансгендерная чирлидерша напала на коллегу из-за оскорбительных слов. Её выгнали

Колледж Рейнджер в Техасе (США) выгнал трансгендерную чирлидершу Шанель Медлок из группы поддержки после того, как она напала на подругу по команде.

По информации Daily Mail, одна из чирлидерш по имени Карли назвала 25-летнюю Медлок «мужчиной», а также сказала: «У тебя есть пенис», после этого завязалась драка. Шанель якобы душила 17-летнюю Карли, а другие участницы коллектива прятались от Медлок в раздевалке и туалетах.

Часть конфликта попала в объективы камер. На записи чирлидерши оскорбляют Медлок, на что Шанель отвечает им: «У меня нет к вам претензий, извините, что расстроила вас». Однако после этого конфликт продолжился. Медлок отчитывала подруг по команде за трансфобные высказывания, а также призывала выйти их из раздевалок и разобраться на улице. Те, в ответ, снова напоминали Шанель, что она мужчина. После визита полиции Медлок попросили покинуть кампус.