Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На чемпионате России по лёгкой атлетике побили рекорд, который держался 22 года

На чемпионате России по лёгкой атлетике побили рекорд, который держался 22 года
Комментарии

Российский легкоатлет Василий Мизинов обновил рекорд России в ходьбе на 10 000 м на чемпионате страны, который проходит в Чебоксарах со 2 по 5 августа. Он показал результат 38 минут 14,24 секунды.

Предыдущий рекорд был у Виктора Бураева, он преодолел дистанцию за 38.46,4. Рекорд был установлен в Москве 20 мая 2000 года.

«Пока я опустошён после старта. Я бы не сказал, что до этого рекорд России был быстрым. Дело в том, что у нас редко проводятся соревнования на 10 000 метров на стадионе. Я предполагал, что если будет конкуренция, если будет с кем идти, то и результат покажем быстрый», — сказал Мизинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Второе место занял Антон Курбатов, третье — Сергей Кожевников.

Новость по теме
Василий Мизинов с рекордом России завоевал золото в ходьбе на 10 000 м на ЧР
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022