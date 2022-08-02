На чемпионате России по лёгкой атлетике побили рекорд, который держался 22 года
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Российский легкоатлет Василий Мизинов обновил рекорд России в ходьбе на 10 000 м на чемпионате страны, который проходит в Чебоксарах со 2 по 5 августа. Он показал результат 38 минут 14,24 секунды.
Предыдущий рекорд был у Виктора Бураева, он преодолел дистанцию за 38.46,4. Рекорд был установлен в Москве 20 мая 2000 года.
«Пока я опустошён после старта. Я бы не сказал, что до этого рекорд России был быстрым. Дело в том, что у нас редко проводятся соревнования на 10 000 метров на стадионе. Я предполагал, что если будет конкуренция, если будет с кем идти, то и результат покажем быстрый», — сказал Мизинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Второе место занял Антон Курбатов, третье — Сергей Кожевников.
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