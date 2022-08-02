Винер-Усманова считает, что нужно менять законы, чтобы сохранить спортсменов и тренеров

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова считает, что нужно внести изменения в законодательство, чтобы сохранить спортсменов и тренеров и помочь им.
«Почему мы не можем вернуть всё это, как [было] в СССР? Уже три года поручения президента обсуждают. Это что такое, что за саботаж? Я простой линейный тренер, я могу говорить правду.
Я всё вижу на своей шкуре сейчас, когда я прихожу и говорю, что нужно менять правила. В связи с создавшимися условиями нам надо всё срочно менять, чтобы мы не потеряли спортсменов, чтобы они не уехали в другие страны.
Кто пишет законы? Номенклатура создала законы или законы создали номенклатуру? Меняйте законы для того, чтобы наши дети были охвачены. У нас был случай, когда сборные команды не могли вместе ехать на соревнования, потому что надо было, чтобы каждый регион платил за своего спортсмена. А откуда, если у них денег нет?» — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
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