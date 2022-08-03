Спринтер из Ботсваны поиздевался над соперниками и обновил рекорд среди молодёжи. Видео
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19-летний ботсванский легкоатлет Летсиль Тебого обновил свой же мировой рекорд в беге на 100 м среди спортсменов до 20 лет. Теперь он равен 9,91 с. Забег состоялся на юниорском чемпионате мира в Кали (Колумбия).
Тебого ещё до финиша понял, что победа от него не уйдёт, и принялся дразнить соперников, делая обидные жесты пальцем.
Права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть видео можно в YouTube-канале World Athletics.
Серебряную медаль завоевал Боувахджги Круме (Ямайка). Третьим финишировал Бенджамин Ричардсон (ЮАР).
Напомним, мировой рекорд в беге на 100 м принадлежит легендарному ямайскому спринтеру Усэйну Болту (9,58). Он установил его на чемпионате мира в Берлине (Германия) в 2009 году.
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