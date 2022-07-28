Сборная Советского Союза не участвовала в Играх-1984 в Лос-Анджелесе. Неужели 40 лет спустя всё это повторится?

«Мы ощущали себя преступниками». Как наши атлеты пропустили Олимпиаду и чем это кончилось

Мировой спорт живёт без России

26 июля 2024 года в Париже состоится открытие XXXIII летних Олимпийских игр. С большой вероятностью среди делегаций на церемонии открытия не будет представителей России – ни в качестве полноценной сборной, ни в качестве нейтральных спортсменов, как бы команда при этом ни называлась.

Наши спортивные (и не только) чиновники постоянно говорят, что без России все соревнования неполноценны. Уровень, мол, не тот. Да и соперники не будут воспринимать медали как достижение, если не победят наших.

Да ничего подобного! Мировой спорт уже живёт без России почти полгода, за это время прошли чемпионаты мира по водным видам спорта и лёгкой атлетике, и громких стонов о том, «почему же здесь нет русских», не слышно.

И ни один чемпион или призёр не сказал, что считает свою медаль неполноценной или недостойной. Лишь австралийка Элеанор Паттерсон, новая чемпионка мира в прыжках в высоту, выразила сожаление, что в секторе на ЧМ-2022 в Юджине не было олимпийской чемпионки, трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене. Но слова Паттерсон – это исключение из правил.

Саид Ауита Фото: David Cannon/Getty Images

Мировой спорт живёт без России и особо от этого не страдает. Пожалуй, если только из НХЛ разом убрать всех наших хоккеистов, будет заметно. А так – нет. К сожалению, на данный момент Россия в спортивном плане далеко не СССР.

А ведь в истории был прецедент, когда грозный Советский Союз не участвовал в Олимпиаде. И отсутствие советских спортсменов никто как трагедию не воспринял, кроме них самих. Хотя его нельзя было не заметить.

«Стыдно было…»

28 июля 1984 года в Лос-Анджелесе состоялось открытие XXIII летних Олимпийских игр. СССР принял решение не отправлять делегацию на Игры, ответив бойкотом на бойкот американцами московской Олимпиады-80.

Руководство нашей страны в качестве причины отказа от главного старта четырёхлетия называло отказ американцев дать на государственном уровне гарантии безопасности советским спортсменам. Позже назывались и другие причины – боязнь поражения в общекомандном зачёте, возможные допинг-скандалы. К решению СССР позже присоединились все страны Варшавского договора, кроме Румынии, и ещё некоторые страны.

Окончательно решение об отказе от Олимпиады в Лос-Анджелесе было оформлено на пленуме Олимпийского комитета СССР спустя три дня после постановления престарелого и неожиданно вступившего в должность генсека Политбюро в феврале 1984 года Константина Черненко.

«Вы бы видели, как голосовали участники пленума! Все подняли руки, но опустили лица. Стыдно было… Мы ощущали себя преступниками. В первую очередь перед спортсменами, которые собственное здоровье положили на то, чтобы отобраться на эту Олимпиаду. В любительском спорте нет ничего выше Олимпиады, а мы отняли её у этих молодых людей. Целое поколение спортсменов тогда погибло. У многих сломалась судьба…» – вспоминал тогдашний заместитель председателя Госкомспорта Анатолий Колесов.

Спасти ситуацию пытался лично президент МОК Хуан Антонио Самаранч, прилетевший в Москву, чтобы уговорить Черненко отменить бойкот. Но его к генсеку даже не пустили. Улетевший из СССР ни с чем Самаранч позже произнёс фразу: «Пошли они к чёрту. Проигравшая сторона – это они».

Сборная США по синхронному плаванию Фото: Getty Images

Победившая сторона?

На Олимпиаде, конечно, заметили отсутствие советских спортсменов. Но на него не обращали внимания. То же самое было и в Москве. И разве кто-то из советских чемпионов считает свои награды незаслуженными?

При этом стоит напомнить, что спустя четыре года после бойкота Лос-Анджелеса советская команда триумфально вернулась на Играх-1988 в Сеуле: просто вынесла всех соперников, убедительно выиграв общий зачёт.

Правда, ждать повторения истории 40-летней давности в плане успешных результатов через несколько лет пропуска сейчас не стоит. СССР сам не пустил спортсменов на Олимпиаду, а в возвращении на мировую арену сомнений не было. Ну и уровень конкуренции в стране был запредельный.

Сейчас же совершенно непонятно, когда Россию вновь допустят на международные старты без ограничений. А уровень конкуренции можно оценить, посмотрев на результаты национальных чемпионатов.

В 1984 году многие спортсмены закончили карьеру, а кто-то просто банально запил, ведь для многих это был единственный шанс завоевать олимпийскую медаль, которого они лишились не по своей воле. Сейчас возможно то же самое, равно как и смена спортивного гражданства.

Чувствовать себя победившей стороной в такой ситуации сложно.