Всероссийские Спартакиады будут традиционно проводиться в год после Олимпийских игр

Министр спорта России Олег Матыцин на заседании оргкомитета I Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов рассказал, как в дальнейшем будут проводиться подобные соревнования.
«Соревнования Спартакиады призваны проверить наш резерв по летним видам спорта, оценить потенциал сборных команд на следующий олимпийский цикл. В спорте высших достижений мы остаёмся частью международной спортивной семьи, во многих видах спорта по результатам наши спортсмены не уступают, а то и превосходят мировые показатели. Планируем сделать проведение Спартакиады и по летним, и по зимним видам спорта традиционным в год, следующий за соответствующими Олимпийскими играми. Тем более это отличная возможность для зрителей увидеть наших звёзд спорта, а молодым спортсменам в конкурентной борьбе проверить своё мастерство. Ожидаем, что более 50 тысяч россиян станут зрителями главных соревнований года, а у экранов телевизоров миллионы болельщиков будут следить за соревнованиями Спартакиады», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
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