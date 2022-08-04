«Когда мы зашли на стадион, я охнула». Ласицкене рассказала об атмосфере на ЧР

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене призналась, что осталась впечатлена атмосферой в Чебоксарах. Там она принимает участие в чемпионате России по лёгкой атлетике. Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту, показав результат 2,00 м.
«В июне я была недовольна организацией соревнований в Чебоксарах, потому что трибуны были пустыми — это факт. А в этот раз я видела, сколько людей было вчера — мне попалось видео с прыжком Анжелики Сидоровой, но всё равно, когда мы зашли на стадион, я охнула, потому что вся трибуна была заполнена. Это было настолько приятно и здорово.
Я благодарна очень болельщикам в Чебоксарах за то, что они сегодня пришли, болели за нас, остались допоздна, смотрели за каждой попыткой. Мы с девочками это чувствовали и хотели их порадовать. Думаю, у нас это получилось», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 4 августа 2022
-
00:09
- 3 августа 2022
-
23:17
-
23:10
-
23:01
-
22:47
-
22:38
-
21:28
-
21:10
-
20:26
-
14:43
-
13:48
-
13:42
-
12:28
-
12:17
-
11:04
-
10:31
-
07:40
-
00:27
- 2 августа 2022
-
23:05
-
22:18
-
22:01
-
21:51
-
21:38
-
21:12
-
20:51
-
20:32
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:43
-
19:40
-
18:22
-
18:00
-
17:12
-
16:43