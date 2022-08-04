«Когда мы зашли на стадион, я охнула». Ласицкене рассказала об атмосфере на ЧР

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене призналась, что осталась впечатлена атмосферой в Чебоксарах. Там она принимает участие в чемпионате России по лёгкой атлетике. Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту, показав результат 2,00 м.



«В июне я была недовольна организацией соревнований в Чебоксарах, потому что трибуны были пустыми — это факт. А в этот раз я видела, сколько людей было вчера — мне попалось видео с прыжком Анжелики Сидоровой, но всё равно, когда мы зашли на стадион, я охнула, потому что вся трибуна была заполнена. Это было настолько приятно и здорово.



Я благодарна очень болельщикам в Чебоксарах за то, что они сегодня пришли, болели за нас, остались допоздна, смотрели за каждой попыткой. Мы с девочками это чувствовали и хотели их порадовать. Думаю, у нас это получилось», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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