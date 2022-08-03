Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате России

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту показала результат 2,00 метра.

Второе место заняла Наталья Спиридонова. Её результат составил 1,91 метра. Тройку лучших замкнула Мария Кочанова (1,91).

Ранее российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований. В связи с этим в настоящее время они участвуют исключительно во внутренних турнирах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене — 2,00 м

2. Наталья Спиридонова — 1,91 м

3. Мария Кочанова — 1,91 м.