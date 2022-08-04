Полина Миллер и Савелий Савлуков — чемпионы россии в беге на 400 метров

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах были разыграны шесть комплектов медалей в беговых дисциплинах. В беге на 200 метров первенствовали Виктория Максимова и Владислав Доронин. Дистанцию в два раза длиннее быстрее всех пробежали Полина Миллер и Савелий Савлуков. В финале на 400 метров с барьерами лучшими были Ирина Баулина и Владимир Лысенко.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
200 м. Женщины
1. Виктория Максимова – 23,13.
2. Анастасия Романова – 23,24.
3. Наталья Комбарова – 23,25.
200 м. Мужчины
1. Владислав Доронин – 20,86.
2. Александр Николаев – 20,91.
3. Владислав Скулин – 21,06
400 м с барьерами. Женщины
1. Ирина Баулина – 56,32.
2. Эмилия Тангара – 56,85.
3. Мария Тарабанская – 56,98.
400 м с барьерами. Мужчины
1. Владимир Лысенко – 49,16.
2. Тимофей Чалый – 49,36.
3. Фёдор Иванов – 49,49.
400 м. Мужчины
1. Савелий Савлуков – 45,63.
2. Рудольф Верховых – 46,29.
3. Дмитрий Разумов – 46,41.
400 м. Женщины
1. Полина Миллер – 51,29.
2. Екатерина Реньжина – 51,53.
3. Екатерина Иванова – 51,96.
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