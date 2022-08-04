Полина Миллер и Савелий Савлуков — чемпионы россии в беге на 400 метров

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах были разыграны шесть комплектов медалей в беговых дисциплинах. В беге на 200 метров первенствовали Виктория Максимова и Владислав Доронин. Дистанцию в два раза длиннее быстрее всех пробежали Полина Миллер и Савелий Савлуков. В финале на 400 метров с барьерами лучшими были Ирина Баулина и Владимир Лысенко.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

200 м. Женщины

1. Виктория Максимова – 23,13.

2. Анастасия Романова – 23,24.

3. Наталья Комбарова – 23,25.

200 м. Мужчины

1. Владислав Доронин – 20,86.

2. Александр Николаев – 20,91.

3. Владислав Скулин – 21,06

400 м с барьерами. Женщины

1. Ирина Баулина – 56,32.

2. Эмилия Тангара – 56,85.

3. Мария Тарабанская – 56,98.

400 м с барьерами. Мужчины

1. Владимир Лысенко – 49,16.

2. Тимофей Чалый – 49,36.

3. Фёдор Иванов – 49,49.

400 м. Мужчины

1. Савелий Савлуков – 45,63.

2. Рудольф Верховых – 46,29.

3. Дмитрий Разумов – 46,41.

400 м. Женщины

1. Полина Миллер – 51,29.

2. Екатерина Реньжина – 51,53.

3. Екатерина Иванова – 51,96.