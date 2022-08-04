Илья Иванюк во второй раз выиграл чемпионат России в прыжках в высоту

На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах определились победитель и призёры соревнований в прыжках в высоту у мужчин.

Илья Иванюк и Никита Курбанов показали одинаковый результат, в лучшей попытке преодолев планку на высоте 2,28 метра. Однако Иванюк сделал это с первой попытки, а Курбанов – со второй. Никита попытался выйти вперёд, заказав высоту 2,30, но не преуспел. Уже в ранге победителя Иванюк прыгал на 2,35, но трижды неудачно.

Иванюк — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы 2018 года. Чемпионат России он выиграл во второй раз (впервые в 2020 году).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Высота. Мужчины

1. Илья Иванюк – 2,28.

2. Никита Курбанов – 2,28.

3. Ярослав Кутковой – 2,19.