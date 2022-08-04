Илья Иванюк во второй раз выиграл чемпионат России в прыжках в высоту
Поделиться
На чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах определились победитель и призёры соревнований в прыжках в высоту у мужчин.
Илья Иванюк и Никита Курбанов показали одинаковый результат, в лучшей попытке преодолев планку на высоте 2,28 метра. Однако Иванюк сделал это с первой попытки, а Курбанов – со второй. Никита попытался выйти вперёд, заказав высоту 2,30, но не преуспел. Уже в ранге победителя Иванюк прыгал на 2,35, но трижды неудачно.
Иванюк — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы 2018 года. Чемпионат России он выиграл во второй раз (впервые в 2020 году).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Высота. Мужчины
1. Илья Иванюк – 2,28.
2. Никита Курбанов – 2,28.
3. Ярослав Кутковой – 2,19.
Комментарии
- 4 августа 2022
-
21:28
-
21:23
-
21:13
-
21:03
-
20:35
-
19:11
-
18:57
-
17:46
-
17:36
-
15:24
-
14:28
-
14:07
-
11:22
-
08:35
-
08:26
-
02:54
-
01:37
-
01:34
-
01:23
-
01:18
-
00:51
-
00:09
- 3 августа 2022
-
23:17
-
23:10
-
23:01
-
22:47
-
22:38
-
21:28
-
21:10
-
20:26
-
14:43
-
13:48
-
13:42
-
12:28
-
12:17
Партнерский контент