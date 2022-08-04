Борис Бездольный выиграл чемпионат России в метании копья

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, определились победитель и призёры соревнований в метании копья у мужчин.

Лучший результат показал Борис Бездольный в лучшей попытке, отправивший снаряд на отметку 81,77 метра. Больше никто из участников не преодолел рубеж 80 метров. Серебряным призёром с результатом 79,54 метра стал Владислав Панасенков, который уверенно лидировал до пятой попытки. Бронзу в заключительной шестой попытке вырвал бронзовый призёр чемпионата мира – 2013 Дмитрий Тарабин с результатом 76,75 метра.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Копьё. Мужчины

1. Борис Бездольный – 81,77.

2. Владислав Панасенков – 79,54.

3. Дмитрий Тарабин – 76,75.

4. Николай Орлов – 76,52.