Борис Бездольный выиграл чемпионат России в метании копья
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На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, определились победитель и призёры соревнований в метании копья у мужчин.
Лучший результат показал Борис Бездольный в лучшей попытке, отправивший снаряд на отметку 81,77 метра. Больше никто из участников не преодолел рубеж 80 метров. Серебряным призёром с результатом 79,54 метра стал Владислав Панасенков, который уверенно лидировал до пятой попытки. Бронзу в заключительной шестой попытке вырвал бронзовый призёр чемпионата мира – 2013 Дмитрий Тарабин с результатом 76,75 метра.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Копьё. Мужчины
1. Борис Бездольный – 81,77.
2. Владислав Панасенков – 79,54.
3. Дмитрий Тарабин – 76,75.
4. Николай Орлов – 76,52.
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