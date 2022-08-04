Тимур Моргунов: хожу на своих двух — это самый большой плюс сегодня

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Тимур Моргунов прокомментировал своё выступление на чемпионате России в Чебоксарах.
Моргунов в третий раз завоевал золото чемпионата страны, показав результат 5,70 метра.
«В целом сегодня были нормальные рабочие прыжки. Просто в конце меня не хватало. Конечно, недоволен, хотелось бы техничнее и выше, но это уже к следующему сезону. Предстоит очень большой объём работ, как технических, так и физических.
Чувствовал себя не совсем хорошо, меня тут массажисты замотали, облепили, чтобы нога позволила прыгать — у меня нога болит в этом сезоне, поэтому я и не набрал такой объём прыжков, чтобы прыгать стабильно. И немножечко страховал, было боязно прыгать, но обошлось всё удачно, хожу на своих двух — это самый большой плюс сегодня (улыбается). Буду сейчас лечиться, восстанавливаться и готовиться к следующему году.
Эмоционально я очень заряжен, очень замотивирован, потому что хочется показывать высокие прыжки, молодые уже подступают, уже вот-вот, и они меня перепрыгают, поэтому есть мотивация готовиться лучше, есть мотивация прыгать. Думаю, и резерв есть, поэтому надеюсь в следующем году порадовать зрителей высокими прыжками.
Атмосфера в Чебоксарах всегда дичайшая. Люди так радуют: они так любят лёгкую атлетику, приходят и даже на разминке нам кричат и хлопают. Это удивительно. Ты перелетаешь через резинку, а тебе все хлопают — это реально очень приятно.
Вспоминаю ли то, как в 2021 году здесь мне сказали, что нейтрального статуса нет? Это я уже переварил год назад, так что готовимся. У нас сейчас другие цели», — передаёт слова Моргунова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
В 2021 году Моргунов не сумел выступить на Олимпиаде в Токио, так как получил нейтральный статус уже позже подачи заявки. Крайний срок был как раз на чемпионате России.
- 4 августа 2022
-
22:56
-
22:42
-
22:32
-
22:12
-
21:28
-
21:23
-
21:13
-
21:03
-
20:35
-
19:11
-
18:57
-
17:46
-
17:36
-
15:24
-
14:28
-
14:07
-
11:22
-
08:35
-
08:26
-
02:54
-
01:37
-
01:34
-
01:23
-
01:18
-
00:51
-
00:09
- 3 августа 2022
-
23:17
-
23:10
-
23:01
-
22:47
-
22:38
-
21:28
-
21:10
-
20:26
-
14:43