Тимур Моргунов: хожу на своих двух — это самый большой плюс сегодня

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года Тимур Моргунов прокомментировал своё выступление на чемпионате России в Чебоксарах.

Моргунов в третий раз завоевал золото чемпионата страны, показав результат 5,70 метра.

«В целом сегодня были нормальные рабочие прыжки. Просто в конце меня не хватало. Конечно, недоволен, хотелось бы техничнее и выше, но это уже к следующему сезону. Предстоит очень большой объём работ, как технических, так и физических.

Чувствовал себя не совсем хорошо, меня тут массажисты замотали, облепили, чтобы нога позволила прыгать — у меня нога болит в этом сезоне, поэтому я и не набрал такой объём прыжков, чтобы прыгать стабильно. И немножечко страховал, было боязно прыгать, но обошлось всё удачно, хожу на своих двух — это самый большой плюс сегодня (улыбается). Буду сейчас лечиться, восстанавливаться и готовиться к следующему году.

Эмоционально я очень заряжен, очень замотивирован, потому что хочется показывать высокие прыжки, молодые уже подступают, уже вот-вот, и они меня перепрыгают, поэтому есть мотивация готовиться лучше, есть мотивация прыгать. Думаю, и резерв есть, поэтому надеюсь в следующем году порадовать зрителей высокими прыжками.

Атмосфера в Чебоксарах всегда дичайшая. Люди так радуют: они так любят лёгкую атлетику, приходят и даже на разминке нам кричат и хлопают. Это удивительно. Ты перелетаешь через резинку, а тебе все хлопают — это реально очень приятно.

Вспоминаю ли то, как в 2021 году здесь мне сказали, что нейтрального статуса нет? Это я уже переварил год назад, так что готовимся. У нас сейчас другие цели», — передаёт слова Моргунова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

В 2021 году Моргунов не сумел выступить на Олимпиаде в Токио, так как получил нейтральный статус уже позже подачи заявки. Крайний срок был как раз на чемпионате России.