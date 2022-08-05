Ласицкене: когда мы с Могучих обнялись на ОИ, с ней побеседовали, и она отреклась от меня

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о взаимоотношениях с бронзовым призёром Игр-2020 в Токио украинкой Ярославой Могучих. Напомним, Ласицкене и Могучих обнялись на Олимпиаде, и это вызвало большой резонанс.

«Когда мы с Ярославой Могучих обнялись на Олимпиаде в Токио, с ней потом провели беседу определённые структуры на Украине, и она написала у себя в соцсети «враг не дремлет» и так далее, отреклась от этого поступка и от меня. Тогда эту ситуацию целый месяц мурыжили, и никто не вступился: ни другие украинские девочки, ни Сергей Бубка, никто не сказал, что это спортсменка и не надо её оскорблять. Все отмолчались, как будто происходящее — это норма. Но я их поняла. Ни в коем случае никакой обиды у меня на них нет.

Вообще эта тема для меня очень тяжёлая… И что бы я ни сказала, думаю, они воспримут это не так, как я это имею в виду», — приводит слова Ласицкене «РИА Новости Спорт».

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