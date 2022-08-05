Светлана Аплачкина и Алексей Бутранов — чемпионы России в беге на 1500 метров
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На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, завершились соревнования в беге на 1500 метров. Стали известны обладатели ещё двух комплектов наград. Золотые медали завоевали Светлана Аплачкина и Алексей Бутранов.
Отметим, что в женском забеге только призёры смогли пробежать быстрее 4 минут 10 секунд. В мужском старте на ту же дистанцию лишь медалисты выбежали из 3 минут 41 секунды.
Чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах завершится сегодня, 5 августа.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
1500 м. Женщины
1. Светлана Аплачкина – 4.09,14.
2. Александра Гуляева – 4.09,18.
3. Ольга Вовк – 4.09,60.
1500 м. Мужчины
1. Алексей Бутранов – 3.40,34.
2. Виктор Гуржий – 3.40,93.
3. Константин Толоконников – 3.40,99.
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