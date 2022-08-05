Светлана Аплачкина и Алексей Бутранов — чемпионы России в беге на 1500 метров

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, завершились соревнования в беге на 1500 метров. Стали известны обладатели ещё двух комплектов наград. Золотые медали завоевали Светлана Аплачкина и Алексей Бутранов.

Отметим, что в женском забеге только призёры смогли пробежать быстрее 4 минут 10 секунд. В мужском старте на ту же дистанцию лишь медалисты выбежали из 3 минут 41 секунды.

Чемпионат России по лёгкой атлетике в Чебоксарах завершится сегодня, 5 августа.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

1500 м. Женщины

1. Светлана Аплачкина – 4.09,14.

2. Александра Гуляева – 4.09,18.

3. Ольга Вовк – 4.09,60.

1500 м. Мужчины

1. Алексей Бутранов – 3.40,34.

2. Виктор Гуржий – 3.40,93.

3. Константин Толоконников – 3.40,99.