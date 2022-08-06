С 6 августа в Санкт-Петербурге пройдёт парусная неделя с участием 300 яхт

С 6 по 21 августа в Санкт-Петербурге пройдёт один из крупнейших и старейших фестивалей в стране — парусная неделя, которая объединит всех яхтсменов, все классы яхт и парусные организации, представленные в городе на Неве.

Санкт-Петербургская парусная неделя (СППН) уникальна тем, что совмещает сразу несколько крупных яхтенных регат и ярких береговых событий, всего в мероприятиях примут участие более 1000 яхтсменов и порядка 300 яхт различных классов.



«Для Санкт-Петербургского парусного союза (СППС) важно сохранять и продолжать славные традиции петербургского яхтинга. Санкт-Петербургская парусная неделя является одной из старейших регат в России, впервые она была проведена в 1898 году. 25 лет назад, в 1997 году, СППС принял решение возродить регату. В этом году проведение Недели приурочено к двум юбилейным датам. 175 лет назад Императорским Санкт-Петербургским яхт-клубом была проведена первая в России парусная гонка на учреждённый Николаем I приз «Серебряная ваза», ставшая первым в истории России официальным спортивным состязанием. Вторая дата: 125-летие создания Соединённой гоночной комиссии яхт-клубов Санкт-Петербурга — первой спортивной федерации в России, прямым наследником которой является Санкт-Петербургский парусный союз – Федерация парусного спорта Санкт-Петербурга», — рассказал президент СППС Владимир Любомиров.