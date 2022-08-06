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Глава Норвежской федерации гандбола получил предупреждение за призывы отстранить россиян

Глава Норвежской федерации гандбола получил предупреждение за призывы отстранить россиян
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Комиссия по этике Международной федерации гандбола (ИГФ) вынесла решение по заявлению Федерации гандбола России (ФГР).

Ранее ФГР обратилась с просьбой рассмотреть нарушения Кодекса этики ИГФ президентом Федерации гандбола Норвегии (НГФ) Каре Гейром Лио. Глава НГФ неоднократно требовал исключения России из ИГФ и Европейской федерации гандбола, настаивал на расторжении всех контрактов с российскими и белорусскими спонсорами.

Комиссия установила, что поведение Каре Гейром Лио не соответствует Кодексу этики ИГФ. В частности этот документ гласит: «Физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации ИГФ или гандбола в целом».

По итогам рассмотрения заявления ФГР Каре Гейрому Лио вынесено предупреждение.

«Кодекс этики должен гарантировать, что все члены ИГФ соблюдают и поддерживают этическое поведение в нашем виде спорта. Однако президент Федерации гандбола Норвегии нарушил это правило», – говорится в письме ИГФ, поступившем в офис Федерации гандбола России.

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