Глава Норвежской федерации гандбола получил предупреждение за призывы отстранить россиян

Комиссия по этике Международной федерации гандбола (ИГФ) вынесла решение по заявлению Федерации гандбола России (ФГР).



Ранее ФГР обратилась с просьбой рассмотреть нарушения Кодекса этики ИГФ президентом Федерации гандбола Норвегии (НГФ) Каре Гейром Лио. Глава НГФ неоднократно требовал исключения России из ИГФ и Европейской федерации гандбола, настаивал на расторжении всех контрактов с российскими и белорусскими спонсорами.



Комиссия установила, что поведение Каре Гейром Лио не соответствует Кодексу этики ИГФ. В частности этот документ гласит: «Физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации ИГФ или гандбола в целом».



По итогам рассмотрения заявления ФГР Каре Гейрому Лио вынесено предупреждение.



«Кодекс этики должен гарантировать, что все члены ИГФ соблюдают и поддерживают этическое поведение в нашем виде спорта. Однако президент Федерации гандбола Норвегии нарушил это правило», – говорится в письме ИГФ, поступившем в офис Федерации гандбола России.