В Казани провели массовую тренировку по йоге и установили рекорд России

6 августа 2022 года в Казани состоялся первый всероссийский фестиваль здоровья «Больше чем йога». Он прошёл на территории, прилегающей к стадиону «Ак Барс Арена», в сопровождении симфонического оркестра Республики Татарстан. Более 2000 девушек приехали в Республику Татарстан для участия в фестивале и фиксации рекорда России по самой массовой женской тренировке по йоге. Свыше 25 000 участниц присоединились к событию онлайн. На фестивале был зарегистрирован рекорд России по самой массовой женской тренировке по йоге.

Организатор фестиваля – казанский преподаватель йоги Катя Гуру.