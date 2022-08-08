В Казани провели массовую тренировку по йоге и установили рекорд России
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6 августа 2022 года в Казани состоялся первый всероссийский фестиваль здоровья «Больше чем йога». Он прошёл на территории, прилегающей к стадиону «Ак Барс Арена», в сопровождении симфонического оркестра Республики Татарстан. Более 2000 девушек приехали в Республику Татарстан для участия в фестивале и фиксации рекорда России по самой массовой женской тренировке по йоге. Свыше 25 000 участниц присоединились к событию онлайн. На фестивале был зарегистрирован рекорд России по самой массовой женской тренировке по йоге.
Организатор фестиваля – казанский преподаватель йоги Катя Гуру.
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