Президент ФШР рассказал, как воспринял отказ Магнуса Карлсена от матча с Яном Непомнящим

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, как воспринял отказ действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена от матча на первенство мира с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим.

«Стало ли это неожиданностью? Нет, не стало. Это было ожидаемо. Это большой поступок большой личности, который я уважаю. Я надеюсь, что он вернётся.

Каждый матч — это дикая нагрузка, и играть шестой матч за первенство мира безумно трудно. У нас и так многие шахматисты находятся далеко не на лучшем психоэмоциональном уровне, испытывая большие перегрузки и будучи нестабильными. А Карлсен сыграл пять матчей — и вроде бы в форме (смеётся)», — цитирует Филатова «Газета.ру».

Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам: