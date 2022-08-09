Ласицкене — о победе в Брянске: недовольна результатом, с ветром ещё не научилась бороться

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала победу на Всероссийских соревнованиях памяти Евгения Синяева, которые проходят в Брянске. Итоговый результат Ласицкене составил 1,90 метра.
«Конечно, я недовольна результатом, но, к сожалению, с ветром я ещё не научилась бороться. Так что нужно быть довольной и этому результату. Метр девяносто — это хорошо, я выиграла, молодец. Пыталась, старалась, но ветер меня сегодня всё-таки сбил. Но я думаю, что в этом нет ничего страшного, впереди у меня ещё два старта. Настрой боевой, сделаем все от нас зависящее. Стараемся показывать высокие результаты», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
Пять дней назад, на чемпионате России – 2022, который прошёл в Чебоксарах, Мария, преодолев планку в 2 метра, стала триумфатором турнира.
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